TEM'de zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TEM'de zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

TEM'de zincirleme kaza: 1 yaralı

28 dakika önce

Düzce TEM otoyolu Kaynaşlı kesiminde 4 aracın çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TEM'de zincirleme kaza: 1 yaralı, System.String[]

Düzce TEM otoyolu Kaynaşlı kesiminde 4 aracın çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan Selman C.'nin kullandığı 34 YL 6082 plakalı kamyon kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda önünde seyretmekte olan Hamza A.'nın kullandığı 63 HZ 507 plakalı tıra arkadan çarptı. Aynı istikamete gitmekte olan Yasin Y.'nin kullandığı 06 BFS 987 plakalı otobüs kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca önünde seyreden Mustafa E.'nin kullandığı 34 NL 5379 plakalı otomobile çarptı. Ardından tıra çarpan kamyon yolda duramayarak otobüse çarptı. Kaza da kamyon sürücüsü Selman C. kamyon içinde sıkıştı. Sıkışan sürücüyü Düzce Belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekipleri kurtardı. Araçtan çıkartılan kamyon sürücüsü 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik tek şeritten verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Otoyol kaza yapan araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

TEM Otoyolu, Kaynaşlı, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:54 Kaynak: İHA
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