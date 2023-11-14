 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TEM'de Zincirleme Kaza: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

TEM'de Zincirleme Kaza: 4 Kişi Yaralandı

14.11.2023 11:55  - Güncelleme: 12:05

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İlaç yüklü bir TIR'ın devrilmesi sonucu arkadan gelen bir kamyonetin çarptığı otomobile 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı, yoldan geçen bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TEM'de zincirleme kaza anı kamerada: 4 yaralı

Erol POLAT/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde önünde giden TIR'ın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yavaşlayan otomobile, arkasından gelen kamyonet çarptı. 4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza anı, yoldan geçen bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde TEM'in Gebze geçişinde meydana geldi. Dindar B. idaresindeki ilaç yüklü 07 F 0511 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada devrilen TIR'a çarpmamak için yavaşlayan Zeynep A. yönetimindeki 34 LC 5387 plakalı otomobile arkasından gelen Yusuf D. idaresindeki 34 AP 7653 plakalı kamyonet çarptı. Kazada, devrilen TIR'ın sürücüsü Dindar B., otomobil sürücüsü Zeynep A. ve yanında bulunan Masal K. ile Ada A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada TIR'ın kontrolden çıkıp devrildiği anlar, seyir halindeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün kaza anlarını kayıt altına aldıktan sonra, aracından inip devrilen TIR sürücüsüne yardım etmek üzere koştuğu anlar yer aldı. (DHA)

Kaynak: DHA

Gebze, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de Zincirleme Kaza: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı Sarallar organize suç örgütü çökertildi, 24 şüpheli yakalandı
13:08 Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan, suç gelirlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alındı.
12:23 Mercedes'ten Gazze'de katliam yapan İsrail'e 1 milyon euroluk yardım
11:59 Bisikletli kadını takip eden sürücü, seyir halindeyken kendini tatmin etti
11:54 Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de enflasyon yüzde 143'e dayandı
11:54 Boşanacağı konuşulan Feyza Altun içini döktü: Eşikteyiz, umarım çözeriz
11:53 EURO 2024 ve Dünya Kupası! Montella, TFF'nin kendisine koştuğu 2 şartı açık açık söyledi
11:46 3 kadın, metrobüs durağında saç saça baş başa birbirine girdi
11:47 Kur korumalı mevduattan kaçan kaçana! 11 haftada yüzde 13 eridi
11:21 Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini tartışıyor: Türkiye zor ama vazgeçilmez ortak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2023 13:18:50. #1.13#
SON DAKİKA: TEM'de Zincirleme Kaza: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement