TEM'de zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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TEM'de zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı

08.05.2022 16:58

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdiği kazada 10 kişi yaralanırken trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde edinilen bilgiye göre, 6 otomobilin birbirine girdiği zincirleme bir kaza meydana geldi.

TEM'de zincirleme kaza: 10 yaralı

10 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme kazada İ.Y., S.Y., T.Y., F.Y., Y.K., R.K., M.K. İ.K.K., N.K. ve F.K. isimli 10 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TEM'de zincirleme kaza: 10 yaralı

TRAFİK OLUŞTU

Kaza sonrasında TEM Otoyolu'nda trafik akışı durma noktasına geldi. Çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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TEM Otoyolu, İstanbul, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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