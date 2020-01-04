TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; 7 ARAÇ KARIŞTI, YOL TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; 7 ARAÇ KARIŞTI, YOL TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika

TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; 7 ARAÇ KARIŞTI, YOL TRAFİĞE KAPANDI

6 saat önce

TEM Otoyolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; 7 ARAÇ KARIŞTI, YOL TRAFİĞE KAPANDI, System.String[]

TEM Otoyolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Zincirleme kaza saat 10.30 sıralarında TEM Mahmutbey- Ankara istikametinde İkitelli Köprüsü altında meydana geldi. İddiaya göre 34 JS 2137 plakalı aracın sürücüsü seyir halindeyken yavaşlayınca  zincirleme kaza meydana geldi. Sol şeritte meydana gelen kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazanın ardından olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Ambulansa alınan çocuğa ilk müdahale yapılarak hastaneye götürüldü. Kazada bazı araçlar kullanılmaz hale geldi. Hareket ettirilemeyen araçlar için olay yerine çekici çağrıldı. Araçlar  çekilirken güvenlik nedeni ile TEM Ankara istikametinde trafik bir süre tamamen durduruldu. Kazaya karışan 7 aracın çekilmesinin ardından yol tamamen trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yapan araç

Trafikten görüntü

Trafiğin durdurulması

Araçların çekilmesi

Kaza yapan şoför röp

Diğer görüntüler


TEM Otoyolu, Ankara, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:56 Kaynak: DHA
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