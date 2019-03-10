Tem'de Zincirleme Kaza Kamerada
13 dakika önce
İstanbul DHA TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İstanbul DHA
TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza, kazaya karışan bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza 3 Mart günü saat 13.15 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkii İstanbul istikametinde yaşandı. İddiaya göre makas atarak ilerleyen bir araç nedeniyle 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Makas atarak ilerleyen araç ise kaza sonrası kaçtı. Kazada yaralanma yada ölüm yaşanmazken kazı anı kazaya karışan bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntü dökümü:
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(ARAÇ KAMERASI)
-Araçların ilerlemesi
-Kaza anı
-Aaç sürücülerin araçtan inmesi
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:25 Kaynak: DHA
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