Son Dakika Haberleri: Tem'de Zincirleme Kaza Kamerada

Tem'de Zincirleme Kaza Kamerada

1 saat önce

TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Tem'de Zincirleme Kaza Kamerada, System.String[]
TEM  Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza,  kazaya karışan bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Kaza 3 Mart günü saat 13.15 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkii   İstanbul istikametinde yaşandı. İddiaya göre makas atarak ilerleyen bir araç nedeniyle 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Makas atarak ilerleyen araç ise kaza sonrası kaçtı. Kazada yaralanma yada ölüm yaşanmazken kazı anı kazaya karışan bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:50 Kaynak: DHA

İstanbul, TEM Otoyolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Uçağı Türbülansa Girdi: 30 Yaralı İstanbul New York'a Giden THY Uçağı Türbülansa Girdi 30 Yaralı -1

Denizleri Kirleten Gemilere Bir Yılda 5 Trilyon Ceza Kesildi Fenerbahçe, Kopenhaglı Skov'un Menajerini Çağırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 12:23:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tem'de Zincirleme Kaza Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]