Tem'de Zincirleme Kaza Kamerada
1 saat önce
TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza, kazaya karışan bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza 3 Mart günü saat 13.15 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir
mevkii İstanbul
istikametinde yaşandı. İddiaya göre makas atarak ilerleyen bir araç nedeniyle 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Makas atarak ilerleyen araç ise kaza sonrası kaçtı. Kazada yaralanma yada ölüm yaşanmazken kazı anı kazaya karışan bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:50 Kaynak: DHA
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