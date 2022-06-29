TEM'de zincirleme kaza! Tanker makas atınca 11 araç birbirine girdi - Son Dakika
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TEM'de zincirleme kaza! Tanker makas atınca 11 araç birbirine girdi

29.06.2022 13:17

İzmit'te TEM Otoyolu'nda tankerin makas atması sonucu 11 araç birbirine girdi. Yaşanan zincirleme kazada 5 kişi yaralanırken kazaya karışan otobüste mahsur kalan yolcular da itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda tankerin makas atması sonucunda aralarında yolcu otobüsü ve tırın da bulunduğu 11 araç zincirleme kazaya karıştı. 5 kişinin yaralandığı kazada, otobüste mahsur kalan yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

11 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kuruçeşme'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tanker, Çınarlıdere Viyadüğünde kayarak makasladı. Sıkışan trafikte Kuruçeşme mevkiinde aralarında yolcu otobüsü, tır ve otomobilin de bulunduğu 11 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Otobüsten çıkamayan 20 yolcu, itfaiye ekipleri tarafından aracın ön camından kurtarıldı. Yolcu otobüsün sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi

İSTABUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, uzun kuyruklar oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi
TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi
TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi
TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi
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Son dakika haber: TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi Son dakika haber: TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi Son dakika haberleri! TEM otoyolunda tır makasladı, 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var Son dakika haberleri! TEM otoyolunda tır makasladı, 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de zincirleme kaza! Tanker makas atınca 11 araç birbirine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM'de zincirleme kaza! Tanker makas atınca 11 araç birbirine girdi - Son Dakika
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