TEM'de zincirleme kaza: Tır ve otomobil viyadükten uçtu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM'de zincirleme kaza: Tır ve otomobil viyadükten uçtu - Son Dakika

TEM'de zincirleme kaza: Tır ve otomobil viyadükten uçtu

6 saat önce

Kocaeli TEM Otoyolu Körfez kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında kazaya karışan bir otomobil ve tır, viyadükten aşağıya uçtu.

TEM'de zincirleme kaza: Tır ve otomobil viyadükten uçtu, System.String[]

Kocaeli TEM Otoyolu Körfez kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında kazaya karışan bir otomobil ve tır, viyadükten aşağıya uçtu. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez Atalar Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM İstanbul istikametinde ilk belirlemelere göre 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın şiddetiyle savrulan araçlardan bir tır ve otomobil, Hamza Dere Viyadüklerinden aşağıya uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

(Mustafa Taşören - Murat Kanber/İHA)

TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:10 Kaynak: İHA
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