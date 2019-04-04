Son Dakika Haberleri: Tem'de Zincirleme Kaza: Trafik Durma Noktasına Geldi

Tem'de Zincirleme Kaza: Trafik Durma Noktasına Geldi

1 saat önce

TEM'de zincirleme kaza: Trafik durma noktasına geldiİSTANBUL - TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

TEM'de zincirleme kaza: Trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL - TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 12.15 sıralarında Ankara istikametine seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü aniden şerit değiştirmek istedi. Bunun üzerine şerit değiştiren otomobile arkadan gelen minibüs ve bir başka otomobil sürücüsü duramayarak çarptı. Zincirleme kaza yaşandığını gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle 1 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan bir kişiyi tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekiplerin müdahalesiyle kazaya karışan araçlar kaldırılırken trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:14 Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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