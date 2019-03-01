Tem'de Zincirleme Trafik Kazası (1)
26 dakika önce
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - TEM Otoyolu Akşemsettin viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik aksıyor.
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA
- TEM Otoyolu Akşemsettin
viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik aksıyor. Kaza Ankara
istikametinde meydana geldi. Bir otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:13 Kaynak: DHA
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, İmamoğlu Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: İstanbullu Kararını Verecek
Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi! 11 İşçi Yaralandı
Irak'ın Cezayir Maslahatgüzarı İstanbul'da Öldü
Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı