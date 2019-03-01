Son Dakika Haberleri: Tem'de Zincirleme Trafik Kazası (1)

Tem'de Zincirleme Trafik Kazası (1)

26 dakika önce

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - TEM Otoyolu Akşemsettin viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik aksıyor.

Tem'de Zincirleme Trafik Kazası (1), System.String[]
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - TEM Otoyolu Akşemsettin viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik aksıyor. Kaza Ankara istikametinde meydana geldi. Bir otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:13 Kaynak: DHA

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