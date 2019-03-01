Tem'de Zincirleme Trafik Kazası
58 dakika önce
Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul DHATEM Otoyolu Akşemsettin viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik aksıyor.
Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul
DHA TEM Otoyolu Akşemsettin
viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik aksıyor.
Kaza Ankara
istikametinde meydana geldi. Bir otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:04 Kaynak: DHA
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