Tem'de Zincirleme Trafik Kazası

Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul DHATEM Otoyolu Akşemsettin viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik aksıyor.

Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA



TEM Otoyolu Akşemsettin viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik aksıyor.



Kaza Ankara istikametinde meydana geldi. Bir otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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