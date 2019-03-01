Son Dakika Haberleri: Tem'de Zincirleme Trafik Kazası

Tem'de Zincirleme Trafik Kazası

5 dakika önce

Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul DHATEM Otoyolu Akşemsettin viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik aksıyor.

Tem'de Zincirleme Trafik Kazası, System.String[]
Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA

TEM Otoyolu Akşemsettin viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik aksıyor.

Kaza Ankara istikametinde meydana geldi. Bir otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:32 Kaynak: DHA

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