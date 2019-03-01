Tem'de Zincirleme Trafik Kazası
5 dakika önce
Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul DHATEM Otoyolu Akşemsettin viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik aksıyor.
Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA
TEM Otoyolu Akşemsettin viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik aksıyor.
Kaza Ankara istikametinde meydana geldi. Bir otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:32 Kaynak: DHA
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