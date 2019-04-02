Tem'deki Alevler İtfaiyeyi Harekete Geçirdi
35 dakika önce
DÜZCE (İHA) – Düzce TEM otoyolunda otomobil yangını ihbarıyla olay yerine giden itfaiye ekipleri, alev alev yanan yer kaplama malzemeleriyle karşılaştı.
DÜZCE (İHA) – Düzce TEM
otoyolunda otomobil yangını ihbarıyla olay yerine giden itfaiye ekipleri, alev alev yanan yer kaplama malzemeleriyle karşılaştı. Bolu
ve Düzce itfaiyesinin müdahalesiyle yer kaplama malzemeleri söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, TEM otoyolu Kaynaşlı
kesiminde vatandaşlar yol kenarındaki alevleri fark edince otomobil yandığını zannederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine Düzce Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldiğinde alev alev yanan cisimlerin yoldan geçmekte olan bir kamyon ya da tırdan düşen kauçuktan yapılan yer kaplama malzemesi olduğunu fark etti. Kauçuk maddelerin düştükten sonra sürtünme nedeniyle alev aldığı tespit edildi. Kısa sürede Boludağı Tünel İtfaiyesi ve Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından yer kaplama malzemeleri yoldan toplanarak kamyonete konuldu. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:57 Kaynak: İHA
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