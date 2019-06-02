Son Dakika Haberleri: TEM'deki bayram yoğunluğu, yerini akıcı bir trafiğe bıraktı
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TEM'deki bayram yoğunluğu, yerini akıcı bir trafiğe bıraktı

2 dakika önce

TEM'deki bayram yoğunluğu, yerini akıcı bir trafiğe bıraktıKOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla oluşan yoğunluk, bugün akşam saatleri itibari ile yerini akıcı bir trafiğe bıraktı.

TEM'deki bayram yoğunluğu, yerini akıcı bir trafiğe bıraktı, System.String[]
TEM'deki bayram yoğunluğu, yerini akıcı bir trafiğe bıraktı
KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla oluşan yoğunluk, bugün akşam saatleri itibari ile yerini akıcı bir trafiğe bıraktı.
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram tatilcilerinin oluşturduğu trafiğin yoğunluğu devam ediyor. Cuma günü akşam saatleri itibariyle 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, tatil ve aile ziyareti için TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu. Cuma günü akşam saatlerinde iş ve okul çıkışı sonrasında yola çıkan bayram tatilcilerinin oluşturduğu araç kuyruğu bugün de devam etti. Bugün sabah saatlerinde devam eden yoğunluk, akşam saatlerinde ise yerini akıcı bir trafiğe bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
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