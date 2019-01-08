Son Dakika Haberleri: Tem'deki Cinayetin Şüphelisi Gözaltında

Tem'deki Cinayetin Şüphelisi Gözaltında

43 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, Atanur Ayberk'in TEM yolu kenarında silahla başından vurularak öldürülmüş bulunmasıyla ilgili Murat D., gözaltına alındı.

Tem'deki Cinayetin Şüphelisi Gözaltında, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, Atanur Ayberk'in TEM yolu kenarında silahla başından vurularak öldürülmüş bulunmasıyla ilgili Murat D., gözaltına alındı.

TEM'in Saray ilçesine bağlı Beyazköy merası yakınlarında, 13 Aralık 2018'de, Atanur Ayberk, başından silahla vurularak, öldürülmüş bulundu. Ayberk'in öldürülmeden önce dövüldüğü, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Cinayetin ardından güvenlik güçleri, geniş kapsamlı araştırma başlattı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi Murat D.'nin, ilçedeki evde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Murat D.'yi gözaltına aldı. Emniyette susma hakkını kullandığı belirtilen Murat D., soruşturmanın yürütüleceği Saray İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:41 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Saray, Güncel
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