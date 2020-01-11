TEM'deki feci kazada hayatını kaybeden karı koca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM'deki feci kazada hayatını kaybeden karı koca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

TEM'deki feci kazada hayatını kaybeden karı koca son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Ümraniye TEM otoyolunda meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden karı koca son yolculuğuna uğurlandı.

TEM'deki feci kazada hayatını kaybeden karı koca son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Ümraniye TEM otoyolunda meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden karı koca son yolculuğuna uğurlandı. Çiftin tabutların üzerine 4 aylık bebeklerinin kıyafetleri konuldu.


TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridinde park halinde olan bir araca çarptıktan sonra özel halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden Çağan Çokcan (30) ile eşi Dilek Dereli Çokcan (29) son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye hayatını kaybeden Dilek Dereli Çokcan'ın babası Fahri Dereli, Çağan Çokcan'ın babası İzzet Çokcan, genç çiftin arkadaşları ve sevenleri katıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı cenazede gözyaşları sel oldu.


4 aylık bebeklerinin kıyafetleri tabutun üzerinde


Çağan Çokcan ile Dilek Dereli Çokcan'ın Ada isminde 4 aylık bir bebeklerinin olduğu öğrenildi. Anne babasının tabutunun yanına getirilen Ada bebeği görenler gözyaşlarına boğuldu. Genç karı kocanın tabutların üzerine ise Ada'nın kıyafetleri konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler defnedilmek üzere Arnavutköy Menba Mezarlığına götürüldü. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Ümraniye, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı
Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı

Son Dakika Haberleri
23:33 Almanya'da bir Türk'ün polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi protesto edildi - GELSENKİRCHEN - Son Dakika
23:33 Zelenski: iran tazminat ödeyecek ve sorumlular cezalandırılacak - Son Dakika
23:32 ABD'nin güney kesimindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 8 kişi öldü - Son Dakika
23:30 Adanalılardan kitap fuarına yoğun ilgi - Son Dakika
23:28 Çocuğunun doğum gününü kutlamak için aldığı pastayı eve götürürken otomobil çarptı - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
22:26 Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 23:37:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TEM'deki feci kazada hayatını kaybeden karı koca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]