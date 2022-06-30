TEM'deki feci kazada ölen adam toprağa verildi - Son Dakika
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TEM'deki feci kazada ölen adam toprağa verildi

30.06.2022 17:58
TEM'deki feci kazada ölen adam toprağa verildi

TEM otoyolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk babası 60 yaşındaki Abdurrahman Ünsal, bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TEM otoyolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk babası 60 yaşındaki Abdurrahman Ünsal, bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza, dün gece saat 03.00 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesi, TEM Otoyolu Ankara istikameti, Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde arızalanan 06 BKA 350 plakalı oto çekici, karayollarına ait 49 AS 838 plakalı çekici tarafından yoldan çekilmeye başlandı. Sağ şeritte bulunan araçlara o sırada aynı istikamette seyir halinde olan Abdurrahman Ünsal idaresindeki Mitsubishi marka 41 FH 004 plakalı oto kurtarıcı çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 aracın üzerinden takla atan oto kurtarıcı ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada 2 kişi yaralanarak tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken takla atan kurtarıcının sürücüsü Abdurrahman Ünsal sıkıştığı aracın içinde yaşamını yitirdi.

Abdürrahman Ünsal'ın 60 yaşında ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bugün ailesi tarafından morttan alınan Ünsal'ın cenazesi, Kartepe 17 Ağustos Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'deki feci kazada ölen adam toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM'deki feci kazada ölen adam toprağa verildi - Son Dakika
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