TEM'deki kazada muavin hayatını kaybetti - Son Dakika

TEM Otoyolu Bolu dağı kesiminde otobüsün kamyona çarptığı kazada ağır yaralı olan muavin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı mevkisinde saat 05.00 sıralarında meydana gelmişti. Mehmet Ş. idaresindeki 45 HV 035 plakalı Temsa marka şehirlerarası yolcu otobüsü TEM otoyolu Bolu Dağı kesimine geldiğinde aynı istikamete gitmekte olan Sefa D. idaresindeki 41 F 2020 plakalı Man marka lastik yüklü kamyona arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile otobüs şoförü ve muavin sıkışırken 1 ağır 16 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralanan muavin Diyar Gündoğdu (21), tedavi altına alındığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - DÜZCE