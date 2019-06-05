TEM'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
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İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da TEM otoyolunda Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:22 Kaynak: İHA
İSTANBUL (İHA) – İstanbul
'da TEM
otoyolunda Ramazan Bayramı
'nın 2'inci gününde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesiyle birlikte vatandaşların İstanbul dışına çıkması trafiğin rahatlamasına neden olmuştu. Bayramın ikinci gününde trafik tekrar yoğunlaştı. Bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ankara
istikametinde başlayan trafik Esenler
mevkisine kadar uzandı. Araç
kuyruklarının oluştuğu trafikte Anadolu yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yolda kaldı. Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Yoğunluk seviyesi ise yüzde 49 seviyesine çıktı. - İSTANBUL
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