TEM'deki yol tartışması cinayetinde ilk duruşmada mütalaa açıklandı - Son Dakika

TEM'deki yol tartışması cinayetinde ilk duruşmada mütalaa açıklandı

TEM'de kural ihlali tartışması ve ardından meydana gelen trafik kazası nedeniyle Serdar Çekiç'i silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında mütalaa açıklandı.

TEM'de kural ihlali tartışması ve ardından meydana gelen trafik kazası nedeniyle Serdar Çekiç'i silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında mütalaa açıklandı.

Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Saytal, Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktul Serdar Çekiç'in ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Hasan Saytal, maktulün ailesine baş sağlığı, maktule de rahmet dilediğini ifade ederek, "Olay günü emniyet şeridinde kaza gördüm, yardım etmek istedim. Ambulans çağırıldı, yoluma devam etti. Sonrasında beyaz bir aracın kısmen emniyet şeridinden, kısmen yoldan gittiğini ve bana el işareti yaptığını gördüm. Sonrasında araçla karşılaştığımızda şoförü uyarmak istedim ve motosiklet dünyasında bilinen 'beni gör' işareti yaptım. Bu araç yol ayrımında dörtlüsünü yakarak durdu. Ben de özür dileyecek zannetim. Durdum aracın kapısıyla benim motosikletime vurdu, beni devirmeye çalıştı." dedi.

Aracın arkasından gelerek motosikletine vurduğunu, bu nedenle kendisinin de düştüğünü anlatan sanık Saytal, düştükten sonra Hüseyin isimli kişinin kendisinin yardımına geldiğini, maktulün ise kendisine küfür ederek, kafasına yumrukla vurduğunu öne sürdü.

Sırtına darbe aldığını ve nefesinin kesildiğini belirten sanık Saytal, şunları söyledi:

"Bir anda maktul aracına geri koştu, bir şeyler aradığını gördüm. Hüseyin isimli kişinin yardımıyla motor altından çıktım. Maktulün araçtan bir şeyler aradığını gördüm, ben de silahımı çıkardım ve aracının ön kaputuna 2 el ateş ettim. Ne olduğunu hatırlamıyorum sonrasında. Ben bana niye saldırdığını da bilmiyorum. Kavga etme gibi bir amacım yoktu. 10 dakika önce birine yardım ediyordum, 10 dakika sonra kavgaya karıştım. Hatırladığım tek şey polise 'Ben bu arkadaşa ateş ettim, beni teslim alın.' dememdi. Biz bu aşamaya niye geldik bilmiyorum, bu kişi bana niye saldırdı bilmiyorum. Bir takip söz konusu değildi."

Müşteki avukatının, "Aracın etrafında döne döne ateş ettiğini hatırlamıyor musun?" sorusuna sanık Saytal, "Hatırlamıyorum, hatırlasam bu olay olmazdı." diye cevap verdi.

Duruşmada söz verilen maktul Serdar Çekiç'in ailesi de sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

"13 kurşuna değer mi bu hareket"

Olay anında maktul Serdar Çekiç'in yanında olan ablası Aslı Akyar, kardeşiyle aynı işyerinde çalıştıklarını, olay günü araçlarına bindiklerini, otobana çıktıklarında emniyet şeridinde bir motosikletin önlerine çıktığını anlattı.

Müşteki Akyar, motosiklet sürücüsünün kendilerine el kol hareketi yaptığını ifade ederek, "Ben kardeşime 'İşimize bakalım' dedim. Yolumuza devam ettiğimizde motosikletli şahsı yolda gördüm, el kol hareketi yaptı. Biz arabada 4 kişiyiz. Motosikletli aracın önüne kırdı, araca çarptı. Motosikletli düştü, biz bir şey oldu diye araçtan indik, bu kişinin iyi olduğunu gördük. Kardeşime 'Hadi arabaya gidelim' dedim. Kavga etmesinler diye dedim. Kardeşimi arabaya oturtturdum, kurşun sesleri geldi. Peş peşe kurşunları döne döne saydırdı." dedi.

Sanığın olay esnasında kardeşine ateş ettiğini anlatan Akyar, sanığa "İki evladı var, onu vurma beni vur" dediğini, sanığın kendisine doğru tetiğe bastığını ancak mermisinin bittiğini, mermi bitmemiş olsa sanığın kendisini de vuracağını öne sürdü.

Müşteki Akyar, "Havalimanı polisleri oradan geçiyordu, sanığı aldılar. Kardeşim ambulansta hayatını kaybetmiş. 37 yaşındaydı kardeşim. Yemin ediyorum kardeşim küfür etmedi. 'Ne yapıyorsun sen' dedi sadece, 13 kurşuna değer mi bu hareket?" dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Hasan Saytal'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, sanık avukatına süre vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Aslı Akyar, sanığın yalan söylediğini iddia ederek, "Kardeşimin onu darbettiğini söylüyor. Böyle bir şey yok. Darp, hakaret yok. Bize kalkmış baş sağlığı diliyor. Nasıl dileyebiliyor?" dedi.

Anne Zilfi Çekiç de oğlunun suçsuz olduğunu belirterek, "Bu kişiye ağır ceza verilmesi lazım. Ciğerim yanıyor." ifadesini kullandı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Temmuz 2019'da 07.30 sıralarında kullandığı otomobille TEM otoyolunda seyir halindeki maktul Serdar Çekiç'in, Yüzüncü Yıl Köprüsü civarında emniyet şeridinden aniden hareket edip yola katılan motosiklet sürücüsü sanık Hasan Saytal'a eliyle tepki gösterdiği anlatıldı.

Saytal'ın ise Mahmutbey Köprüsü İSTOÇ yol ayrımında maktulün kullandığı aracın yanına yaklaştığı ve motosikletle otomobilin çarpıştığı belirtilen iddianamede, çarpmanın ardından maktul Serdar Çekiç ve kardeşi Asli Akyar'ın araçtan inerek sanığın yanına gittikten sonra tekrar otomobile bindikleri ifade edildi. İddianamede, bu sırada sanık Saytal'ın yanında bulunan tabanca ile maktul Çekiç'e ateş ettiği ve Çekiç'in hayatını kaybettiği kaydedildi.

İddianamede, Hasan Saytal'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

TEM Otoyolu, Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEM'deki yol tartışması cinayetinde ilk duruşmada mütalaa açıklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:20 İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti 21:12 Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek 20:04 Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
00:12
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
00:08
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
23:20
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
22:49
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
22:45
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
21:41
FETÖ'nün AK Parti'yi işgal girişimi davasında karar çıktı
21:29
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
21:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 00:26:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TEM'deki yol tartışması cinayetinde ilk duruşmada mütalaa açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]