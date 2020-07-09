TEM'deki yol tartışması cinayetinde ilk duruşmada mütalaa açıklandı - Son Dakika

TEM'de kural ihlali tartışması ve ardından meydana gelen trafik kazası nedeniyle Serdar Çekiç'i silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında mütalaa açıklandı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Saytal, Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktul Serdar Çekiç'in ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Hasan Saytal, maktulün ailesine baş sağlığı, maktule de rahmet dilediğini ifade ederek, "Olay günü emniyet şeridinde kaza gördüm, yardım etmek istedim. Ambulans çağırıldı, yoluma devam etti. Sonrasında beyaz bir aracın kısmen emniyet şeridinden, kısmen yoldan gittiğini ve bana el işareti yaptığını gördüm. Sonrasında araçla karşılaştığımızda şoförü uyarmak istedim ve motosiklet dünyasında bilinen 'beni gör' işareti yaptım. Bu araç yol ayrımında dörtlüsünü yakarak durdu. Ben de özür dileyecek zannetim. Durdum aracın kapısıyla benim motosikletime vurdu, beni devirmeye çalıştı." dedi.

Aracın arkasından gelerek motosikletine vurduğunu, bu nedenle kendisinin de düştüğünü anlatan sanık Saytal, düştükten sonra Hüseyin isimli kişinin kendisinin yardımına geldiğini, maktulün ise kendisine küfür ederek, kafasına yumrukla vurduğunu öne sürdü.

Sırtına darbe aldığını ve nefesinin kesildiğini belirten sanık Saytal, şunları söyledi:

"Bir anda maktul aracına geri koştu, bir şeyler aradığını gördüm. Hüseyin isimli kişinin yardımıyla motor altından çıktım. Maktulün araçtan bir şeyler aradığını gördüm, ben de silahımı çıkardım ve aracının ön kaputuna 2 el ateş ettim. Ne olduğunu hatırlamıyorum sonrasında. Ben bana niye saldırdığını da bilmiyorum. Kavga etme gibi bir amacım yoktu. 10 dakika önce birine yardım ediyordum, 10 dakika sonra kavgaya karıştım. Hatırladığım tek şey polise 'Ben bu arkadaşa ateş ettim, beni teslim alın.' dememdi. Biz bu aşamaya niye geldik bilmiyorum, bu kişi bana niye saldırdı bilmiyorum. Bir takip söz konusu değildi."

Müşteki avukatının, "Aracın etrafında döne döne ateş ettiğini hatırlamıyor musun?" sorusuna sanık Saytal, "Hatırlamıyorum, hatırlasam bu olay olmazdı." diye cevap verdi.

Duruşmada söz verilen maktul Serdar Çekiç'in ailesi de sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

"13 kurşuna değer mi bu hareket"

Olay anında maktul Serdar Çekiç'in yanında olan ablası Aslı Akyar, kardeşiyle aynı işyerinde çalıştıklarını, olay günü araçlarına bindiklerini, otobana çıktıklarında emniyet şeridinde bir motosikletin önlerine çıktığını anlattı.

Müşteki Akyar, motosiklet sürücüsünün kendilerine el kol hareketi yaptığını ifade ederek, "Ben kardeşime 'İşimize bakalım' dedim. Yolumuza devam ettiğimizde motosikletli şahsı yolda gördüm, el kol hareketi yaptı. Biz arabada 4 kişiyiz. Motosikletli aracın önüne kırdı, araca çarptı. Motosikletli düştü, biz bir şey oldu diye araçtan indik, bu kişinin iyi olduğunu gördük. Kardeşime 'Hadi arabaya gidelim' dedim. Kavga etmesinler diye dedim. Kardeşimi arabaya oturtturdum, kurşun sesleri geldi. Peş peşe kurşunları döne döne saydırdı." dedi.

Sanığın olay esnasında kardeşine ateş ettiğini anlatan Akyar, sanığa "İki evladı var, onu vurma beni vur" dediğini, sanığın kendisine doğru tetiğe bastığını ancak mermisinin bittiğini, mermi bitmemiş olsa sanığın kendisini de vuracağını öne sürdü.

Müşteki Akyar, "Havalimanı polisleri oradan geçiyordu, sanığı aldılar. Kardeşim ambulansta hayatını kaybetmiş. 37 yaşındaydı kardeşim. Yemin ediyorum kardeşim küfür etmedi. 'Ne yapıyorsun sen' dedi sadece, 13 kurşuna değer mi bu hareket?" dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Hasan Saytal'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, sanık avukatına süre vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Aslı Akyar, sanığın yalan söylediğini iddia ederek, "Kardeşimin onu darbettiğini söylüyor. Böyle bir şey yok. Darp, hakaret yok. Bize kalkmış baş sağlığı diliyor. Nasıl dileyebiliyor?" dedi.

Anne Zilfi Çekiç de oğlunun suçsuz olduğunu belirterek, "Bu kişiye ağır ceza verilmesi lazım. Ciğerim yanıyor." ifadesini kullandı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Temmuz 2019'da 07.30 sıralarında kullandığı otomobille TEM otoyolunda seyir halindeki maktul Serdar Çekiç'in, Yüzüncü Yıl Köprüsü civarında emniyet şeridinden aniden hareket edip yola katılan motosiklet sürücüsü sanık Hasan Saytal'a eliyle tepki gösterdiği anlatıldı.

Saytal'ın ise Mahmutbey Köprüsü İSTOÇ yol ayrımında maktulün kullandığı aracın yanına yaklaştığı ve motosikletle otomobilin çarpıştığı belirtilen iddianamede, çarpmanın ardından maktul Serdar Çekiç ve kardeşi Asli Akyar'ın araçtan inerek sanığın yanına gittikten sonra tekrar otomobile bindikleri ifade edildi. İddianamede, bu sırada sanık Saytal'ın yanında bulunan tabanca ile maktul Çekiç'e ateş ettiği ve Çekiç'in hayatını kaybettiği kaydedildi.

İddianamede, Hasan Saytal'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.