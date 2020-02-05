TEM'deki yol tartışması cinayetine müebbet istemi - Son Dakika

TEM'de kural ihlali tartışması ve ardından meydana gelen trafik kazası nedeniyle Serdar Çekiç'i silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen motosiklet sürücüsü Hasan Saytal hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Temmuz 2019'da 07.30 sıralarında kullandığı otomobille TEM otoyolunda seyir halindeki maktul Serdar Çekiç'in, Yüzüncü Yıl Köprüsü civarında emniyet şeridinden aniden hareket edip yola katılan motosiklet sürücüsü sanık Hasan Saytal'a eliyle tepki gösterdiği anlatıldı.

Saytal'ın ise Mahmutbey Köprüsü İSTOÇ yol ayrımında maktulün kullandığı aracın yanına yaklaştığı ve motosikletle otomobilin çarpıştığı anlatılan iddianamede, çarpmanın ardından maktul Serdar Çekiç ve kardeşi Asli Akyar'ın araçtan inerek sanığın yanına gittikten sonra tekrar otomobile bindikleri ifade edilen iddianamede, bu sırada sanık Saytal'ın yanında bulunan tabanca ile maktul Çekiç'e ateş ettiği belirtildi.

Çekiç'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede ifadesine yer verilen sanık Saytal, yolda seyir halindeyken bir kaza görmesi üzerine emniyet şeridinde durduğunu anlatarak, yanına yaklaşan bir araçtan kendisine el kol hareketi yapıldığını söyledi.

Daha sonra seyir halindeyken gördüğü bu aracın yanına yaklaştığını belirten Saytal, emniyet şeridine geçerken otomobilin motosikletine çarptığını ve yere düştüğünü ifade etti.

Sanık Saytal, araçtan inen kişinin kendisine vurduktan sonra tekrar aracına bindiğini savunarak, şahsın aracına binmesi üzerine kendisine zarar vereceğini düşündüğü için çantasındaki silahı çıkararak ateş ettiğini söyledi.

Hasan Saytal hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenen iddianame, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanığın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.