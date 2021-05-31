TEM'deki zincirleme kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika

Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde 20 aracın birbirine girdiği kazada yaralı sayısı 20'ye yükselirken, kaza nedeniyle kapanan yolda kalan vatandaşlar, bölgeye gönderilen otobüslerle alındı.

Kaza, 04.45 sıralarında İzmit TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan giyim malzemesi yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak yan döndü. Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde makaslayan tırın ardından gelen yolcu otobüsü ve tırların da olduğu 20'den fazla araç ise birbirine girdi, yaklaşık 20 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarında sıkışan sürücüleri kurtarabilmek için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ise yaralılar, ambulansa alınarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışının bir süre daha sağlanamayacağı için yolda kalan vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle alınarak otogara bırakıldı. Bölgede ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ