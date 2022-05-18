TEM'E MAZOT DÖKÜLDÜ, YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
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TEM'E MAZOT DÖKÜLDÜ, YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

18.05.2022 19:27

KOCAELİ'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu İstanbul yönünde bir araçtan yola mazot döküldü.

KOCAELİ'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu İstanbul yönünde bir araçtan yola mazot döküldü. Kayganlaşan yol trafiğe kapatılarak, kumlama çalışması yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Olay akşam saatlerinde TEM Otoyolu Derince Çınarlıdere Viyadüğü üzerinde İstanbul yönünde meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen bir araçtan yola büyük miktarda mazot döküldü. Sürücülerin yolun kayganlaştığı yönündeki ihbarı üzerine bölgeye trafik polisleri geldi. Polis ekipleri, Şirintepe mevkisinden itibaren İstanbul yönüne giden trafiği durdurdu. Bölgeye çağırılan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çınarlıdere Viyadüğü üzerinde yaklaşık 300 metre boyunca kumlama çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sırasında 9 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kumlama çalışmasının tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

TEM'E MAZOT DÖKÜLDÜ, YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
TEM'E MAZOT DÖKÜLDÜ, YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
TEM'E MAZOT DÖKÜLDÜ, YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
TEM'E MAZOT DÖKÜLDÜ, YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
TEM'E MAZOT DÖKÜLDÜ, YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
TEM'E MAZOT DÖKÜLDÜ, YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
TEM'E MAZOT DÖKÜLDÜ, YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
TEM'E MAZOT DÖKÜLDÜ, YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
TEM'E MAZOT DÖKÜLDÜ, YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
TEM'E MAZOT DÖKÜLDÜ, YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
TEM'E MAZOT DÖKÜLDÜ, YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
TEM'E MAZOT DÖKÜLDÜ, YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TEM'E MAZOT DÖKÜLDÜ, YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'E MAZOT DÖKÜLDÜ, YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
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