TEM Hadımköy'de tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

TEM Otoyolu Hadımköy Mevkiinde toprak yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tırın devrilmesi sonucu kapanan yol tırın kaldırılması ile tekrar açıldı.



Olay sabah saat 06.00'da Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mesut Demirgök idaresindeki 39 EE 835 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan Burhan Sağır idaresindeki 34 PFE 27 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere vuran tır daha sonra devrildi. Kaza nedeniyle otomobilin içinde bulunan Emine ve Barış Bağsır isimli iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



TEM Otoyolu İstanbul istikameti 1 saat kapalı kaldı



Kazayı gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yol ortasına devrilen tır ise 1 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.



Sosyal mesafe unutuldu



Yolda bekleyen araç sürücülerini meraklarını gidermek için sosyal mesafe kuralını unutarak tırın yoldan kaldırılmasını izledi. Bazı sürücülerinde tırın vinç yardımıyla kaldırıldığı anı cep telefonu ile çektikleri görüldü. Kazanın çıkış nedeni ise araştırılıyor. - İSTANBUL