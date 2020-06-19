TEM HADIMKÖY GİŞELERİ EDİRNE İSTİKAMETİNDE BİR SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ. ÇOK SAYIDA YARALI VAR.
TEM HADIMKÖY GİŞELERİ EDİRNE İSTİKAMETİNDE BİR SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ.
TEM HADIMKÖY GİŞELERİ EDİRNE İSTİKAMETİNDE BİR SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ. ÇOK SAYIDA YARALI VAR. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 08:20 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › TEM HADIMKÖY GİŞELERİ EDİRNE İSTİKAMETİNDE BİR SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ. ÇOK SAYIDA YARALI VAR. - Son Dakika
Son Dakika İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti