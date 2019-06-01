TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu (3)
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AKŞAM SAATLERİNDE TRAFİK RAHATLADITEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde dün geceden bu yana yolda yaşanan araç yoğunluğu normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:08 Kaynak: DHA
AKŞAM SAATLERİNDE TRAFİK RAHATLADI
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde dün geceden bu yana yolda yaşanan araç yoğunluğu normale döndü. Gün içinde 2,5 saat süren yoğun sağanak yağışın bitmesiyle Bolu geçişinin tüm noktalarında ulaşımda rahatlama yaşandı. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı, Elmalık, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede mevkiilerinde maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları gibi durumların haricinde ulaşımda aksama yaşanmadı. Dün gece trafiğin en yoğun yaşandığı ve zaman zaman durma noktasına geldiği D-100 Karayolu Gerede- Karadeniz bağlantı yolu mevkiinde de akıcı bir trafik mevcut. Trafiğin bu gece saatlerinde ve yarın da sürmesi bekleniyor.
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