Son Dakika Haberleri: TEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği rahat
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TEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği rahat

1 saat önce

- TEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği rahatBOLU - Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönen tatilcilerin kullandığı TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

- TEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği rahat
BOLU - Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönen tatilcilerin kullandığı TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilcilerin geri dönüş yolculuğu bayramın son gününde başladı. Akşam saatlerinde trafik çilesi yaşamamak için sabahın erken saatlerinde yola çıkan tatilcilerin yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.
Bolu geçişinde önemli noktalarda bekleyen polis ekipleri, kaza ve arızalı araçlar nedeniyle trafikte oluşacak yığılmalara karşı hazır olarak bekletiliyor. Trafiğin akşam saatlerinde aynı yoğunlaşması bekleniyor.
Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 12:48 Kaynak: İHA
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