TEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu
32 dakika önce
RAMAZAN Bayramı tatilinin ardından trafiğe takılmamak için yola erken çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:09 Kaynak: DHA
RAMAZAN Bayramı tatilinin ardından trafiğe takılmamak için yola erken çıkanlar, TEM
'in Bolu
geçişinde yoğunluk oluşturdu.
Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için yola erken çıkmaya başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul
yönünde akşam saatlerinde yoğunluk başladı. Çaydurt mevkiinde trafiğin daha da arttığı gözlendi. Ancak trafik durma ya da aksama yaşanmadı. Trafikteki yoğunluğun yarın artması bekleniyor.
- Bolu
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