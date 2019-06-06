Son Dakika Haberleri: TEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu
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TEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu

32 dakika önce

RAMAZAN Bayramı tatilinin ardından trafiğe takılmamak için yola erken çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

TEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu, System.String[]
RAMAZAN Bayramı tatilinin ardından trafiğe takılmamak için yola erken çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.
Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için yola erken çıkmaya başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk başladı. Çaydurt mevkiinde trafiğin daha da arttığı gözlendi. Ancak trafik durma ya da aksama yaşanmadı.  Trafikteki yoğunluğun yarın artması bekleniyor.

 


- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:09 Kaynak: DHA
TEM Otoyolu, Bolu, Güncel
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