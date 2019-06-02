Son Dakika Haberleri: TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
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TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

3 dakika önce

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde trafik yoğun akıcı şekilde devam ediyor.

TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu, System.String[]

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde trafik yoğun akıcı şekilde devam ediyor.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk yaşanmaya devam etti. Özellikle Bolu Dağı mevkiinde ulaşım yer yer yavaşlasa da, ulaşımda herhangi bir durma yaşanmadı. Yoğunluk nedeniyle TEM yolu yanında bulunan dinlenme tesisleri de doldu. Trafik ekipleri bölgedeki bazı noktalarda herhangi bir olumsuz duruma karşı görevlendirildi. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

Görüntü Dökümü
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-Yollardan görüntüler

Süre: 02.24-Boyut: 269.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,=

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Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:14 Kaynak: DHA
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