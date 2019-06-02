Son Dakika Haberleri: TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
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TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

1 saat önce

RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde akıcı şekilde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu, System.String[]
RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle,  TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde akıcı şekilde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk devam etti. Trafikte durma yaşanmasa da Bolu Dağı mevkiinde ulaşım yer yer yavaşladı. Yol üzerindeki dinlenme tesisleri de ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle dolarken, trafik ekipleri bölgedeki bazı noktalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görevlendirildi. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlarla hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.


- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:18 Kaynak: DHA
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