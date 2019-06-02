TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
1 saat önce
RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde akıcı şekilde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:18 Kaynak: DHA
RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu
'nun Bolu
Dağı geçişinde akıcı şekilde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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tatilinin ikinci gününde TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk devam etti. Trafikte durma yaşanmasa da Bolu Dağı mevkiinde ulaşım yer yer yavaşladı. Yol üzerindeki dinlenme tesisleri de ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle dolarken, trafik ekipleri bölgedeki bazı noktalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görevlendirildi. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlarla hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.
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