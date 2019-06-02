Son Dakika Haberleri: TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu (2)
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TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu (2)

38 dakika önce

BOLU DAĞI'NDA YOĞUNLUK DEVAM EDİYORTEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi ve Kaynaşlı mevkiinde yoğunluk devam ediyor.

TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu (2), System.String[]

BOLU DAĞI'NDA YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi ve Kaynaşlı mevkiinde yoğunluk devam ediyor. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde maddi hasarlı kazalar nedeniyle yoğunluk oluşurken trafik bir süre durdu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yoğun şekilde devam etti. Kaynaşlı mevkiinde ise Bolu Dağı'nı çıkmakta zorluk çeken kamyon ve TIR araçları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM Otoyolu İstanbul şeridinin ise tamamen boş olması ise dikkat çekti.


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:26 Kaynak: DHA
Kaynaşlı, Bolu, TEM Otoyolu, Güncel
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