Son Dakika Haberleri: TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu (2)
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TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu (2)

1 saat önce

KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA UZUN ARAÇ KUYRUĞUBolu'da, D-100 yolunun Gerede- Karadeniz bağlantı yolunda trafik, zaman zaman durma noktasına geliyor.

TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu (2), System.String[]

GEREDE- KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA UZUN ARAÇ KUYRUĞU
Bolu'da, D-100 yolunun Gerede- Karadeniz bağlantı yolunda trafik, zaman zaman durma noktasına geliyor. Yolda araç kuyruğu yaklaşık 10 kilometreyi bulurken, polis ekipleri aksayan trafik nedeniyle araçlarından inen sürücülere uyarılarda bulundu. Ayrıca bölgede duran araçtakilere su satanlar da polis tarafından uzaklaştırıldı.


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:05 Kaynak: DHA
Polis, Karadeniz, Bolu, Gerede, Güncel
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