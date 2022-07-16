TEM Otoyolu Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı - Son Dakika
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TEM Otoyolu Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

16.07.2022 13:33

TEM Otoyolu Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı Kurban Bayramı tatilinden memleketlerine dönüş yapan vatandaşlar TEM'in Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

TEM Otoyolu Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

BOLU - Kurban Bayramı tatilinden memleketlerine dönüş yapan vatandaşlar TEM'in Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan TEM'in Bolu geçişinde, Kurban Bayramı sebebiyle memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculuğunda akıcı yoğunluk yaşanıyor. Tatilin başlamasıyla birlikte İstanbul'dan Anadolu'ya geçişlerde yaşanan yoğunluk, geri dönüşlerde ise İstanbul yönünde yaşanıyor.

Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sebebiyle güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

"Dönüşlerde sayısal artış var"

Bayram tatili boyunca ölümlü kaza yaşanmadığını belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Bayram tatili uzun olunca vatandaşlarımız da kendi programlarına göre yavaş yavaş İstanbul'a ve Ankara'ya dönmeye başladılar. Biz de trafiği takip ediyoruz. Bayramın başlangıcında olduğu gibi trafik tedbirleri devam ediyor. Önemli noktalarda emniyet ve jandarma personelimiz tedbirlerini aldı. Vatandaşları hız, kemer takma konusunda uyarıyorlar. Şimdiye kadar Bolu ilinde trafik kazasında ölümlü olayımız meydana gelmedi. Maddi hasarlı ve hafif yaralı kazalar oldu. Trafiğin yoğunluğunu da saat saat takip ediyoruz. Şu anda trafikte dönüşlerde sayısal olarak artış var. ama bu artış bizi sıkıntıya sokacak noktada değil. Trafik şu anda akıcı. Ankara ve İstanbul yönünde trafikle ilgili herhangi bir problem görünmüyor" diye konuştu.

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BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU GEÇİŞİNDE ULAŞIM RAHAT BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU GEÇİŞİNDE ULAŞIM RAHAT Bolu Valisi Kılıç'tan bayram tatili dönüşü yola çıkacaklara uyarı Bolu Valisi Kılıç'tan bayram tatili dönüşü yola çıkacaklara uyarı
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, İstanbul, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı - Son Dakika
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