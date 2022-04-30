KOCAELİ'DE, TEM OTOYOLU'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU - Son Dakika

BAYRAM tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden olurken, trafiğin akışında sorun oluşmadı.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler dün akşam saatlerinde itibaren yola çıktı. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinin Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. TEM Otoyolu geçişinin Derince ile İzmit arasında yoğunluk nedeniyle ulaşım yavaşlasa da trafiğin akışında sorun oluşmadı. Bayram tatili nedeniyle trafik ekipleri ise denetimlerini arttırdı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü yetkilileri, zaman zaman yağmur yağdığını, olası kazalara karşı sürücülerin yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları uyarısında bulundu.