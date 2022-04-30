RAMPA VE VİYADÜK GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK - Son Dakika
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RAMPA VE VİYADÜK GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK

30.04.2022 12:49

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, Derince ile İzmit ilçesi geçişleri arasında belirli aralıklarla yoğunluk oluşmasına neden oldu.

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, Derince ile İzmit ilçesi geçişleri arasında belirli aralıklarla yoğunluk oluşmasına neden oldu. Rampa ve viyadük geçişlerinde havanın da zaman zaman yağışlı olması nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Korutepe Tüneli mevkisinde araçların ortalama hızı 50 kilometreye kadar düştü. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde özellikle akşama doğru artacağı tahmin ediliyor.

RAMPA VE VİYADÜK GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK
RAMPA VE VİYADÜK GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK
RAMPA VE VİYADÜK GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK
RAMPA VE VİYADÜK GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK
RAMPA VE VİYADÜK GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK
RAMPA VE VİYADÜK GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK
RAMPA VE VİYADÜK GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK
RAMPA VE VİYADÜK GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK
RAMPA VE VİYADÜK GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK

YORUMLAR
500
TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RAMPA VE VİYADÜK GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK - Son Dakika


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