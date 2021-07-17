TEM OTOYOLU KOCAELİ GEÇİŞİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI - Son Dakika

KURBAN Bayramı tatillerini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirecek vatandaşlar TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Özellikle sabah erken saatlerinde Körfez ve Derince geçişlerinde trafik ağır ilerledi. Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar dün mesai bitiminin ardından yollarda yoğunluk oluşmasına neden oldu. Sabah erken saatlerinde ise TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde de belirli aralıklarla yoğunluk yaşandı. Özellikle TEM Otoyolu Körfez ve Derince ilçe geçişinde trafikte araçlar yaklaşık 50-60 kilometre hızla ilerledi. Gültepe ve Korutepe Tünellerinde ise yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik bu noktada da ağırlaştı. D-100 Karayolu İzmit geçişinde ise şehir içi trafikle birlikte yoğunluk yaşandı. Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması tahmin ediliyor.