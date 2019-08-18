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TEM'in Kocaeli geçişinde 'dönüş' trafiği

8 dakika önce

Kurban Bayramı'nda tatil için Anadolu illerine giden İstanbul'da oturanların TEM yolu Kocaeli geçişinde oluşturduğu yoğunluk, trafiği durma noktasına getirdi.

TEM'in Kocaeli geçişinde 'dönüş' trafiği, System.String[]


Kurban Bayramı'nda tatil için Anadolu illerine giden İstanbul'da oturanların TEM yolu Kocaeli geçişinde oluşturduğu yoğunluk, trafiği durma noktasına getirdi.

TEM yolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı tatili için Anadolu'ya gidenlerin İstanbul'a dönüşü sürüyor. Otoyolun Kocaeli geçişinde İstanbul yönündeki trafik, akşam saatlerine doğru zaman zaman durma noktasına geldi. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Doğu Gişeleri mevkiinde başlayan trafik yoğunluğu, Gültepe ve Korutepe tünellerinin geçilmesinin ardından yolun tekrar 3 şerit olmasıyla birlikte biraz rahatladı.
Sürücüler tüneller bölgesinin ardından başka bir yoğunluk yaşamadan İstanbul'a ulaşabildi. TEM yolundaki yoğunluğun akşam saatlerinde devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Otoyoldan drone görüntüsü
Otoyoldan aktüel görüntü

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),


Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:33 Kaynak: DHA
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