TEM'in Kocaeli geçişinde 'dönüş' trafiği
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TEM'in Kocaeli geçişinde 'dönüş' trafiği (2)YOĞUNLUK SÜRÜYORTEM Otoyolu Kocaeli geçişinde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, havanın kararmasının ardından da devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:49 Kaynak: DHA
TEM'in Kocaeli
geçişinde 'dönüş' trafiği (2)
YOĞUNLUK SÜRÜYOR TEM Otoyolu
Kocaeli geçişinde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, havanın kararmasının ardından da devam ediyor. Sakarya
'nın Sapanca
ilçesi geçişinden başlayan yoğunluk, Kocaeli Körfez
ilçesi Şirinyalı mevkisine kadar devam ediyor. D-100 Karayolu
'nda ise TEM Otoyolu'na göre daha az bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle İzmit
şehir içi geçişinde yoğunlaşan D-100 Karayolu'nda trafik daha sonra açılarak İstanbul
'a kadar rahat bir yolculuk imkanı sunuyor.
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