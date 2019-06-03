TEM'in Kocaeli kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor (2)
1 saat önce
TEM'DE TRAFİK NORMALE DÖNDÜTEM Otoyolu Kocaeli kesiminde Cuma gününden bu yana Ankara istikametinde yoğunluk yaşanırken, trafik bu akşam saatlerinde normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:18 Kaynak: DHA
TEM'DE TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde Cuma gününden bu yana Ankara istikametinde yoğunluk yaşanırken, trafik bu akşam saatlerinde normale döndü. Ankara istikametine doğru akıcı bir trafik var.
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