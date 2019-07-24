Son Dakika Haberleri: TEM kenarında geniş alanda ot yangını havadan görüntülendi
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TEM kenarında geniş alanda ot yangını havadan görüntülendi

7 dakika önce

TEM kenarında geniş alanda ot yangını havadan görüntülendiİSTANBUL - Esenyurt'ta TEM Otoyolu kenarında otluk alanda yangın çıktı.

TEM kenarında geniş alanda ot yangını havadan görüntülendi
İSTANBUL - Esenyurt'ta TEM Otoyolu kenarında otluk alanda yangın çıktı. Gökyüzünü ve yolu kaplayan dumanlar havadan görüntülendi.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi TEM Otoyolu kenarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki kuru dalların bir kişi tarafından yakılmasıyla alevler geniş alanı sardı. Tüm kuru otların bir anda tutuşmasıyla çıkan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. 1 saat sonunda söndürülen yangında can ve mal kaybı olmazken geniş alandaki yangının dumanları havadan da görüntülendi.
TEM kenarında geniş alanda ot yangını havadan görüntülendi
TEM Otoyolu, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:56 Kaynak: İHA
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