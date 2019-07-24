Son Dakika Haberleri: TEM kenarında otluk alanda yangın çıktı
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TEM kenarında otluk alanda yangın çıktı

1 saat önce

Esenyurt'ta TEM Otoyolu kenarında otluk alanda yangın çıktı.

Esenyurt'ta TEM Otoyolu kenarında otluk alanda yangın çıktı. Gökyüzünü ve yolu kaplayan dumanlar havadan görüntülendi. Yangın, saat 16.30 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi TEM Otoyolu kenarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki kuru dalların bir kişi tarafından yakılmasıyla alevler geniş alanı sardı. Tüm kuru otların bir anda tutuşmasıyla çıkan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. 1 saat sonunda söndürülen yangında can ve mal kaybı olmazken geniş alandaki yangının dumanları havadan da görüntülendi.
(Murat Delice/İHA)
TEM kenarında otluk alanda yangın çıktı
TEM Otoyolu, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:20 Kaynak: İHA
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