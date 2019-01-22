Son Dakika Haberleri: Tem Kenarındaki Yeşillik Alanda İntihar

Tem Kenarındaki Yeşillik Alanda İntihar

1 saat önce

Esenyurt'ta TEM Bağlantı Yolu'nun yanında bulunan yeşillik alanda bir kişi ağaca asılı olarak bulundu.

Tem Kenarındaki Yeşillik Alanda İntihar, System.String[]


Esenyurt'ta TEM Bağlantı Yolu'nun yanında bulunan yeşillik alanda bir kişi ağaca asılı olarak bulundu. İntihar ettiği öğrenilen kişiyi sabah saatlerinde yoldan geçen sürücüler fark etti. Sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 53 yaşındaki Zeki Mükyen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Mükyen'in gece saatlerinde intihar ettiği, sabah hava aydınlanınca da olayın ortaya çıktığı öğrenildi. 

Görüntü dökümü:

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-Ağaçta asılı cesedin fotoğrafı

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Yeşillik alandan detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:18 Kaynak: DHA

Sabah, Esenyurt, Güncel
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