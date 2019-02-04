Son Dakika Haberleri: Tem Maslak Fsm İstikametinde Bir Araç Motosikletle Çarpıştı.

Tem Maslak Fsm İstikametinde Bir Araç Motosikletle Çarpıştı.

1 saat önce

TEM Maslak FSM istikametinde bir araç motosikletle çarpıştı.

TEM Maslak FSM istikametinde bir araç motosikletle çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:45 Kaynak: İHA

Maslak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canlı Yayında Önemli Açıklamalar TEM'de Feci Kaza! Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Öldü

Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı 14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 13:58:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tem Maslak Fsm İstikametinde Bir Araç Motosikletle Çarpıştı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]