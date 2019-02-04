Tem Maslak Fsm İstikametinde Bir Araç Motosikletle Çarpıştı.
55 dakika önce
TEM Maslak FSM istikametinde bir araç motosikletle çarpıştı.
TEM Maslak
FSM istikametinde bir araç motosikletle çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:39 Kaynak: İHA
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