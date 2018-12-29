Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu Alibeyköy Mevkiinde 3 Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi.

Tem Otoyolu Alibeyköy Mevkiinde 3 Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi.

1 saat önce

IHAAW084945-ASA/29-12-2018- TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Tem Otoyolu Alibeyköy Mevkiinde 3 Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi., System.String[]
IHAAW084945-ASA/29-12-2018

- TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan hafriyat kamyonu çarpmanın etkisiyle yan yattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. 29.12.2018 08: 49: 45 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:55 Kaynak: İHA

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