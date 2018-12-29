Tem Otoyolu Alibeyköy Mevkiinde 3 Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi.
1 saat önce
IHAAW084945-ASA/29-12-2018- TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
IHAAW084945-ASA/29-12-2018
- TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan hafriyat kamyonu çarpmanın etkisiyle yan yattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç
sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. 29.12.2018 08: 49: 45 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:55 Kaynak: İHA
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