TEM'DE KAMYONET BOZULDU; KAÇAK GÖÇMENLER KOŞARAK KAÇTI - Son Dakika
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TEM'DE KAMYONET BOZULDU; KAÇAK GÖÇMENLER KOŞARAK KAÇTI

28.08.2022 09:55
TEM'DE KAMYONET BOZULDU; KAÇAK GÖÇMENLER KOŞARAK KAÇTI

TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde arıza yapınca sürücüsünün emniyet şeridine çektiği kapalı kasa kamyonetten çok sayıda kaçak göçmen indi.

TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde arıza yapınca sürücüsünün emniyet şeridine çektiği kapalı kasa kamyonetten çok sayıda kaçak göçmen indi. Kaçaklar yol kenarındaki alana koşarak Alibeyköy'e doğru uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki kişiyi gözaltına alırken, 13 göçmeni yakaladı.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy mevkiinde arıza yaparak emniyet şeridinde duran kapalı kasa kamyonetin arka kapağı bir anda açıldı. Aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kaçak göçmen hızla araçtan inmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen araçlardaki sürücüler, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Kaçaklar yol kenarındaki çimenleri de geçerek Alibeyköy'e doğru koşmaya başladı. Kaçaklardan bir bölümü taksilere binerek uzaklaştı.

SÜRÜCÜ ARAÇ BAŞINDA BEKLEDİ

Kaçak göçmenler uzaklaşırken araç sürücüsü motor kapağını açarak beklemeye başladı. Aracın kasasında kaçak göçmenlerin kıyafetleri ve yiyecekleri olduğu görüldü. Sürücü gelecek yardımı beklerken polis ekipleriyle karşılaştı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 kaçağı yakalarken, araç sahibi R.B. ile aracın sürücüsü O.A.'yü gözaltına aldı.

İki şüpheliye" Göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapılırken kaçaklar için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Tragger, Göçmen, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM'DE KAMYONET BOZULDU; KAÇAK GÖÇMENLER KOŞARAK KAÇTI - Son Dakika
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