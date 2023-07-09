TEM Otoyolu Ankara-İstanbul Yönü Trafik Kapandı - Son Dakika
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TEM Otoyolu Ankara-İstanbul Yönü Trafik Kapandı

09.07.2023 21:57

Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara- Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yoğun yağış nedeniyle TEM Otoyolu'nda heyelan meydana geldiğini söyledi. Ankara- İstanbul yönünün trafiğe kapandığını belirten Uraloğlu, "Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." dedi.

TÜRKİYE SELE TESLİM

Türkiye genelinde dünden bu yana şiddetli sağanak yağış etkili olmaya başladı. Özellikle Karadeniz ve Marmara bölgesindeki yağışlar hayatı felç etti, birçok bölgede sel ve heyelan meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı.

ANKARA-İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aşırı yağışın ardından TEM Otoyolu'nda yaşanan heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapandığını belirtti. Twitter hesabından paylaşım yapan Uraloğlu şunları söyledi: "Yoğun yağıştan dolayı Bolu DağıTüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara- Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir."

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Abdülkadir Uraloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu Ankara-İstanbul Yönü Trafik Kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Otoyolu Ankara-İstanbul Yönü Trafik Kapandı - Son Dakika
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