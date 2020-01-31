TEM otoyolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası 20 yaralı... - Son Dakika

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TEM otoyolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası 20 yaralı...
34 dakika önce
TEM otoyolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası 20 yaralı...
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:00 Kaynak: İHA
TEM otoyolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası 20 yaralı... - BOLU
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