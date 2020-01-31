TEM otoyolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası 20 yaralı... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TEM otoyolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası 20 yaralı... - Son Dakika

TEM otoyolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası 20 yaralı...

34 dakika önce

TEM otoyolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası 20 yaralı...

TEM otoyolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası 20 yaralı..., System.String[]

TEM otoyolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası 20 yaralı... - BOLU

TEM Otoyolu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:00 Kaynak: İHA
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