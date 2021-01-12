TEM'de 12 araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü - Son Dakika

TEM'de 12 araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü

12.01.2021 08:43

TEM'de 12 araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü Oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi Tem Otoyolu Avcılar Gişeler Mevkii'nde aralarında bir kamyon ve bir tırın da bulunduğu 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

TEM'de 12 araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü

Oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Tem Otoyolu Avcılar Gişeler Mevkii'nde aralarında bir kamyon ve bir tırın da bulunduğu 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2'si ağır çok sayıda kişi yaralanırken bölgede kilometrelerce trafik oluştu.

Kaza sabah saatlerinde Tem Otoyolu Avcılar Gişeler Mevkii'nde Mahmutbey Gişeler istikametinde meydana geldi. Bir tır ve bir kamyonun da aralarında bulunduğu 12 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası kamyon yola yatarak devrildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapanırken, polis ekipleri trafik akışını emniyet şeridi üzerinden tek şeritle kontrollü şekilde akışı sağlamaya çalıştı.

Kaza nedeniyle bölgede kilometrelerce trafik oluştu. Oluşan trafik drone ile havadan görüntülenirken ekipler kazaya karışan araçları yoldan çekmek için çalışma başlattı.

TEM'de 12 araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü
TEM'de 12 araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü
TEM'de 12 araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü
TEM'de 12 araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü
TEM'de 12 araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü
TEM'de 12 araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü
TEM'de 12 araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü
TEM'de 12 araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü
TEM'de 12 araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü

Zincirleme Trafik Kazası, TEM Otoyolu, Avcılar, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de 12 araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü - Son Dakika


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