TEM otoyolu bayram dönüşü trafiği- ek
1 saat önce
Bayram sonrası Kocaeli geçişindeki yollarda trafik akıcı (2)YOĞUNLUK BAŞLADIRamazan Bayramı'nı İstanbul dışında geçirenlerin dönüşleri sürerken, öğleden sonra, TEM ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde trafik, durma noktasına geldi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:03 Kaynak: DHA
Bayram sonrası Kocaeli geçişindeki yollarda trafik akıcı (2)
YOĞUNLUK BAŞLADI
Ramazan Bayramı'nı İstanbul dışında geçirenlerin dönüşleri sürerken, öğleden sonra, TEM ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde trafik, durma noktasına geldi. TEM yolu Kocaeli geçişinde özellikle 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere rampasında sürücülerin yavaşladığı görüldü. İzmit'te tünel ve viyadükler ile Körfez ilçesi geçişi ve Dilovası rampa çıkışında yoğunluk oldu. Sıcaktan bunalan sürücüler, yol kenarlarındaki dinlenme tesislerine girip, mola verdikten sonra yeniden yola devam etti.
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